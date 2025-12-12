В Германии зоопарк убил всех пеликанов из-за вспышки птичьего гриппа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Лейпцигском зоопарке все пеликаны были уничтожены после вспышки птичьего гриппа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Сначала вирус поразил одного кудрявого пеликана, затем заболело ещё одно животное, и ветеринарная служба приняла решение уничтожить оставшихся семерых птиц, чтобы не допустить распространения инфекции среди остальных обитателей зоопарка.
Руководство подчеркнуло, что этот шаг был необходим для защиты животных: к середине недели 350 птиц и зверей прошли тесты на вирус, все результаты оказались отрицательными. Директор зоопарка Йорг Юнхольд отметил: "Потеря пеликанов горька, но необходима. Мы продолжим делать всё, чтобы защитить животных".
Организация Peta выразила протест и призвала зоопарк отказаться от содержания пеликанов в будущем, подчёркивая риски для здоровья животных.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Два села подключили к газу в Кызылординской области
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе