В Лейпцигском зоопарке все пеликаны были уничтожены после вспышки птичьего гриппа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Сначала вирус поразил одного кудрявого пеликана, затем заболело ещё одно животное, и ветеринарная служба приняла решение уничтожить оставшихся семерых птиц, чтобы не допустить распространения инфекции среди остальных обитателей зоопарка.

Руководство подчеркнуло, что этот шаг был необходим для защиты животных: к середине недели 350 птиц и зверей прошли тесты на вирус, все результаты оказались отрицательными. Директор зоопарка Йорг Юнхольд отметил: "Потеря пеликанов горька, но необходима. Мы продолжим делать всё, чтобы защитить животных".

Организация Peta выразила протест и призвала зоопарк отказаться от содержания пеликанов в будущем, подчёркивая риски для здоровья животных.