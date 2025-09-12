В США прошли памятные мероприятия, посвящённые 24-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти 3 000 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в церемонии у Пентагона вместе с министром обороны Питом Хегсетом и главой Объединённого комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. На траурном мероприятии были зачитаны имена 189 погибших.

Мемориальные акции также состоялись у Национального мемориала 11 сентября на Манхэттене и в Шанксвилле, штат Пенсильвания, где пассажиры четвёртого захваченного самолёта оказали сопротивление террористам. На Ground Zero в Нью-Йорке родственники погибших держали фотографии своих близких и почтили память минутой молчания.

Даже спустя 24 года у меня щемит сердце, — сказала Дженнифер Нилсен, потерявшая мужа во время трагедии.

Теракты 11 сентября, унёсшие жизни 2996 человек, остаются крупнейшей террористической атакой на территории США.