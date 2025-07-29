Во вторник Метеорологическая обсерватория специального административного района Гонконг объявила наивысший уровень погодной тревоги — так называемое "черное" предупреждение — из-за проливных дождей, вызвавших масштабные подтопления и угрозу паводков, передает BAQ.KZ.

"Не выходите на улицу, пока действует черное предупреждение о ливне, пока дорожная ситуация не улучшится", — говорится в экстренном сообщении обсерватории.

По данным местных властей, на дорогах образовались опасные затопления, часть улиц полностью ушла под воду. Власти призывают граждан оставаться в безопасных местах и воздержаться от передвижений до улучшения погодных условий.

Подобные ливни уже унесли жизни десятков людей в других регионах Китая. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что в Пекине в результате наводнений погибли 30 человек. В связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин призвал к усиленным мерам по предотвращению стихийных бедствий и быстрой ликвидации их последствий.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная метеообстановка в южной части страны может сохраниться ещё несколько дней. В регионе остаётся высокий риск разливов рек, оползней и транспортного коллапса.