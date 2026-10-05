В Гонконге показали казахстанский мюзикл на песни Шамши Калдаякова

Песни Шамши Калдаякова прозвучали в Гонконге. На кинофестивале АСЕАН показали казахстанский мюзикл «Бақыт құшағында» («В объятиях счастья»), первый в истории отечественного кино фильм, сюжет которого целиком построен на известных песнях.

Картину снял режиссер Санат Шапашов, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии. В прокат она вышла 23 октября 2025 года, к 95-летию со дня рождения композитора. Это первый казахстанский jukebox-мюзикл, то есть фильм, сюжет которого разворачивается под уже известные песни.

Главный герой фильма, 30-летний Бахыт, переезжает из небольшого города в Астану вместе с пожилой мамой и тяжело больным младшим братом. После долгих поисков он устраивается помощником к Алибеку, деспотичному главе нефтяного холдинга. В офисе Бахыт влюбляется в новую коллегу Әнім, но совместить карьеру и любовь оказывается непросто. Главные роли сыграли Даурен Сергазин и Алия Ануарбек.

Генеральный консул Казахстана в Гонконге Бауыржан Досманбетов назвал язык кино уникальным инструментом культурной дипломатии. По его словам, участие в фестивале такого масштаба помогает наладить живой диалог между народами и открыть международной аудитории новые грани современного казахстанского кино.

Зрители высоко оценили национальный колорит фильма, его эмоциональную глубину и добрую идею. Показ познакомил гонконгскую публику с богатой культурой Казахстана и стал шагом к укреплению гуманитарных связей между Центральной и Юго-Восточной Азией.