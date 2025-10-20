В международном аэропорту Гонконга грузовой самолет Boeing 747 компании Emirates, прибывший из Дубая, сошел с взлетно-посадочной полосы и упал в море. В результате инцидента погибли двое человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Самолет не смог вовремя остановиться во время посадки на северной полосе и, столкнувшись с наземным транспортом, упал в воду.

На борту находилось четыре члена экипажа, которые остались невредимыми, но двое людей, находившихся на наземном транспорте, погибли.

Как сообщается, один из них был вытянут из воды, но умер на месте, другой был доставлен в больницу, где также скончался. После аварии северная взлетно-посадочная полоса была закрыта, но другие полосы аэропорта продолжали работать. Авиакомпания Emirates пока не комментировала событие.