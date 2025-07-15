В Кегенском районе Алматинской области завершились поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в горах неподалёку от села Актасты. Благодаря слаженным действиям полиции и спасателей ребёнок был найден живым и невредимым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД РК, сигнал о пропаже поступил в полицию около полуночи. Выяснилось, что мальчик вместе с родственниками отправился за грибами в предгорья. В какой-то момент он отстал от взрослых и заблудился. Самостоятельные поиски, предпринятые близкими, не дали результатов, после чего они обратились за помощью к правоохранителям.

Незамедлительно были организованы поисково-спасательные мероприятия с участием полицейских и спасателей Кегенского района. Несмотря на ночное время, труднодоступную местность и ограниченную видимость, работы не прекращались до самого утра.

Ребёнка удалось найти, он не пострадал и вскоре был возвращён родным. Семья мальчика выразила благодарность сотрудникам полиции и спасательной службы за оперативность и проявленное участие.