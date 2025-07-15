В горах Алматинской области нашли пропавшего 10-летнего мальчика
Ребенок, отправившийся с родными за грибами, отстал от взрослых и заблудился.
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В Кегенском районе Алматинской области завершились поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в горах неподалёку от села Актасты. Благодаря слаженным действиям полиции и спасателей ребёнок был найден живым и невредимым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в МВД РК, сигнал о пропаже поступил в полицию около полуночи. Выяснилось, что мальчик вместе с родственниками отправился за грибами в предгорья. В какой-то момент он отстал от взрослых и заблудился. Самостоятельные поиски, предпринятые близкими, не дали результатов, после чего они обратились за помощью к правоохранителям.
Незамедлительно были организованы поисково-спасательные мероприятия с участием полицейских и спасателей Кегенского района. Несмотря на ночное время, труднодоступную местность и ограниченную видимость, работы не прекращались до самого утра.
Ребёнка удалось найти, он не пострадал и вскоре был возвращён родным. Семья мальчика выразила благодарность сотрудникам полиции и спасательной службы за оперативность и проявленное участие.
"Самое главное – ребенок найден живым и здоровым. В подобных обстоятельствах каждая минута имеет значение, и мы всегда готовы оказать содействие", - отметили полицейские.
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