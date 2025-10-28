  • 28 Октября, 01:52

В горах Алматинской области сотрудники МЧС спасли мужчину с переломом руки

Спасатели оказали первую помощь и эвакуировали вниз.

Сегодня, 00:16
МЧС РК Сегодня, 00:16
Сегодня, 00:16
Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС Казахстана провели операцию по спасению туриста, получившего травму в горах Алматы, передает BAQ.KZ.

Накануне в экстренную службу 112 поступило сообщение: на пике Учитель в Карасайском районе мужчина 1999 года рождения сломал руку и не мог самостоятельно спуститься.

Из-за труднопроходимой местности бригада скорой помощи не смогла подъехать к месту происшествия. На помощь пострадавшему отправились спасатели МЧС, которые добрались до него, оказали первую помощь и эвакуировали вниз, где мужчину передали медикам.

