В горах Алматинской области сотрудники МЧС спасли мужчину с переломом руки
Спасатели оказали первую помощь и эвакуировали вниз.
Сегодня, 00:16
159Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС Казахстана провели операцию по спасению туриста, получившего травму в горах Алматы, передает BAQ.KZ.
Накануне в экстренную службу 112 поступило сообщение: на пике Учитель в Карасайском районе мужчина 1999 года рождения сломал руку и не мог самостоятельно спуститься.
Из-за труднопроходимой местности бригада скорой помощи не смогла подъехать к месту происшествия. На помощь пострадавшему отправились спасатели МЧС, которые добрались до него, оказали первую помощь и эвакуировали вниз, где мужчину передали медикам.
