В горах Алматы двое молодых людей застряли на высоте более 4000 метров

Накануне вечером поступило сообщение о происшествии на пике Сатпаева на высоте более 4000 м. Двое молодых людей 2008 года рождения во время восхождения не смогли самостоятельно продолжить спуск.

К поисково-спасательным работам незамедлительно приступили сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы и КСП «БАУ». Несмотря на сложный горный рельеф и ночное время суток, операция завершилась успешно.

Сегодня спасатели благополучно спустили молодых людей к экопосту, где их ожидали родители. В медицинской помощи спасённые не нуждались.