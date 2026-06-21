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  • В горах Алматы двое молодых людей застряли на высоте более 4000 метров

В горах Алматы двое молодых людей застряли на высоте более 4000 метров

С ними поддерживалась связь, местоположение было установлено.

Сегодня 2026, 19:43
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 19:43
Сегодня 2026, 19:43
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Фото: Pixabay.com

Накануне вечером поступило сообщение о происшествии на пике Сатпаева на высоте более 4000 м. Двое молодых людей 2008 года рождения во время восхождения не смогли самостоятельно продолжить спуск.

К поисково-спасательным работам незамедлительно приступили сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы и КСП «БАУ». Несмотря на сложный горный рельеф и ночное время суток, операция завершилась успешно.

Сегодня спасатели благополучно спустили молодых людей к экопосту, где их ожидали родители. В медицинской помощи спасённые не нуждались.

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