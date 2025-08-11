На высоте 3800 метров над уровнем моря спасатели ДЧС Алматы провели операцию по эвакуации подростка, пострадавшего в горах, передает BAQ.KZ.

По данным службы, накануне группа из трёх детей и одного взрослого поднималась в район пика Титова в Медеуском районе. При спуске на одного из участников — 15-летнего подростка — упал камень.

Добравшись до пострадавшего, спасатели диагностировали у него открытый перелом предплечья. Юноша находился в сознании и мог самостоятельно передвигаться.

Пострадавшего транспортировали к поисково-спасательному посту, где его передали медикам Центра медицины катастроф МЧС. Состояние подростка оценивается как стабильное.

МЧС призывает туристов и альпинистов проявлять особую осторожность на каменистых участках, избегать осыпей и не находиться под другими участниками маршрута в зонах возможного схода камней.