На высоте 2000 метров, в ущелье Үлкен Алматы, появился капсульный домик для сотрудников МЧС. Его установили на гидропосту Кумбельсу, где ведётся круглосуточное наблюдение за паводками и селевыми потоками. Теперь работать в этих непростых условиях стало намного комфортнее, передает BAQ.KZ.

Домик занимает 24 квадратных метра и делится на три части: рабочее место, санитарный блок и зона отдыха с кроватью и базовой мебелью. Внутри тепло и светло — модуль полностью автономный, с отоплением, электроснабжением и утеплением, рассчитанным на суровые горные условия.

Этот проект — часть обновления МЧС для тех, кто каждый день работает в горах, вдали от городов.

По поручению министра в регионе также появится новый контрольно-спасательный пункт РОСО. Он поможет быстрее реагировать на происшествия и оказывать помощь туристам, которых в этих местах особенно много в тёплое время года.

Вместе с открытием капсульного домика на посту высадили деревья. Такой же модуль для сотрудников Казселезащиты недавно появился в Тургене Алматинской области, и там тоже заложили зелёную зону.

Фото: МЧС РК.