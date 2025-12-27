В горах Алматы спасатели обнаружили тела трёх человек, передает BAQ.KZ. Трагедия произошла в районе пика Локомотив на высоте около 3700 метров над уровнем моря. Как уточнили в экстренных службах, в ходе поисково-спасательных работ сначала был найден один погибший, позже — ещё двое из этой же группы. После этого поисковую операцию в районе Медеуского ущелья завершили.

Сигнал о происшествии поступил из района плотины "Мыңжылқы", где был развёрнут оперативный штаб. В поисках участвовали подразделения ДЧС Алматы, службы спасения, РОСО МЧС РК, полиция, представители Федерации альпинизма и волонтёры. Для воздушной разведки привлекался вертолёт Казавиаспас МЧС. Всего к операции привлекли около 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчёта и четыре беспилотных летательных аппарата. Поиски велись в сложных высокогорных условиях — при низких температурах, разреженном воздухе, лавинной опасности и труднодоступном рельефе, что ограничивало применение авиации.

Из-за неблагоприятной погоды спуск тел осуществлялся пешком до спасательного поста "Медео". Тела погибших передали сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родственникам оказывается психологическая помощь. МЧС напомнило о необходимости соблюдать меры безопасности при выходе в горную местность и призвало незамедлительно обращаться по номеру 112, если человек не выходит на связь или не вернулся в установленное время.