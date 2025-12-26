В горах Алматы обнаружено тело одного из трёх мужчин, которые ушли в горы и не вернулись, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС, утром 24 декабря трое друзей отправились в горную местность, после чего связь с ними была потеряна — мобильные телефоны были отключены более 12 часов. 26 декабря сестра одного из пропавших обратилась в ДЧС Алматы.

К поисково-спасательной операции были привлечены авиаборт МЧС, подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центр медицины катастроф, спасатели Службы спасения, сотрудники полиции и волонтёры. На месте был развернут оперативный штаб.

В ходе поисков с применением беспилотного летательного аппарата в районе пика "Локомотив" было обнаружено тело мужчины. С помощью авиации МЧС его спустили с высоты около 3700 метров над уровнем моря и передали сотрудникам полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

После завершения экспертиз будет проведена идентификация личности погибшего. Поиски ещё двух мужчин продолжаются.