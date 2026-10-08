В горах Алматы появилась вертолетная площадка для спасателей

В Алматинском регионе обустроили вертолетную площадку Air 112, которая позволит спасателям быстрее добираться до труднодоступных высокогорных районов. Объект создан за счет внебюджетных средств. С его возможностями во время рабочей поездки ознакомился министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов.

Площадка позволит оперативно доставлять спасателей, специалистов и необходимое оборудование к высокогорным моренным озерам, а также проводить работы по их безопасному опорожнению. Полет до таких озер занимает всего 10–15 минут. Глава МЧС также посетил плотину Аюсай, где круглосуточно следят за селевой обстановкой.

На гребне плотины работает диспетчерский пункт, где дежурят четыре специалиста ГУ «Казселезащита». Здесь же оборудована смотровая площадка. Инфраструктура развивается при поддержке меценатов через Фонд казахстанских спасателей с привлечением внебюджетных средств.

В дальнейшем планируется создать дополнительный вертодром на высоте около 3200 метров над уровнем моря. Это должно расширить возможности спасателей и обеспечить более быстрый доступ к труднодоступным участкам.