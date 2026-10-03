В горах Алматы продолжаются поиски гражданина Республики Корея
Поисково-спасательная операция продолжается.
3 Октября 2026, 08:54
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3 Октября 2026, 08:543 Октября 2026, 08:54
291Фото: Скриншот видео
В Медеуском районе города Алматы в районе Талгарского перевала продолжаются поиски гражданина Республики Корея.
Поисково-спасательная операция осложняется сложным горным рельефом, большой площадью обследуемой территории и значительным перепадом высот. Спасатели работают на труднодоступных участках, в том числе в ущельях и на горных склонах.
В поисково-спасательных работах задействованы силы и средства МЧС, ДП, волонтеры порядка 130 человек, 10 единиц техники, 8 кинологических расчетов, 11 беспилотных летательных аппаратов и авиация МЧС. Поисковые работы продолжаются непрерывно, задействованные силы и средства обследуют участки горной местности.
Поисково-спасательные работы продолжаются находятся на контроле МЧС.
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