В горных районах города Алматы проведены профилактические работы по принудительному спуску снежных лавин из-за нестабильного снежного покрова и продолжающихся снегопадов, передает BAQ.KZ.

"Специалисты выполнили контролируемые спуски лавин с использованием современной газодинамической установки DaisyBell с помощью вертолёта Ми-8 «Казавиаспас» МЧС. Работы проведены в бассейнах рек Киши, Улкен Алматы и Котырбулак. Это позволило частично осадить и уплотнить снежный покров, снизив риск самопроизвольного схода лавин", - рассказали в МЧС.

Установка DaisyBell представляет собой подвесную систему, закрепляемую под вертолётом. Принцип её работы основан на контролируемом подрыве газовой смеси (кислород и водород) на безопасной высоте над снежным покровом. Образующаяся ударная волна инициирует сход нестабильных снежных масс, что позволяет предотвратить их неконтролируемое движение.

Мониторинг лавиноопасной обстановки продолжается. В потенциально опасных горных направлениях доступ ограничен, выставлены блокпосты.