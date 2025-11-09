В горах Алматы сотрудники МЧС спасли женщину и ребёнка
Женщину и ребёнка благополучно сопроводили к стоянке ВСК "Медеу".
В районе Туюк-Су под Алматы спасатели оказали помощь женщине 1979 года рождения и её ребёнку, оказавшимся в затруднительном положении при спуске с гор, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ДЧС, путь вниз оказался опасным из-за сильного обледенения и скользкой поверхности.
Кроме того, оба были одеты не по погоде — лёгкая одежда и обувь не подходили для горных условий.
На помощь выдвинулись спасатели контрольно-спасательного пункта "Туюк-Су". Женщину и ребёнка благополучно сопроводили к стоянке ВСК "Медеу". В медицинской помощи они не нуждались.
Спасатели напомнили жителям и гостям Алматы о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении горных районов и подбирать экипировку в соответствии с погодными условиями.
