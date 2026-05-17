В горах Алматы спасатели эвакуировали подростка с признаками горной болезни

В Бостандыкском районе, в горах на высоте более 2500 метров, подросток 2009 года рождения, находившийся в районе Космостанции, не смог самостоятельно продолжить спуск из-за ухудшения самочувствия и признаков горной болезни.

На помощь оперативно прибыли сотрудники службы спасения ДЧС города Алматы. Связь с туристом поддерживалась, его геолокация была определена.

Сотрудники МЧС эвакуировали подростка до экопоста «Алма - Арасан». После спуска его состояние улучшилось, признаки горной болезни прошли. В медицинской помощи он не нуждался и далее самостоятельно отправился домой.