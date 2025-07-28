Сегодня в районе урочища Кок Жайляу спасатели МЧС эвакуировали молодого человека, который подвернул ногу и не мог самостоятельно вернуться, передает BAQ.KZ.

На помощь выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Спасатели прибыли в район Акбулак (Просвещенец) и начали пешее восхождение к месту происшествия.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали к машине скорой помощи.

"МЧС напоминает: при походах в горы соблюдайте меры безопасности, надевайте подходящую обувь и заранее оценивайте погодные условия", — подчеркнули в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям спасателей инцидент завершился без серьёзных последствий.