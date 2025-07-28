В горах Алматы спасатели эвакуировали туриста с травмой ноги
Парень подвернул ногу и не мог самостоятельно спуститься.
Сегодня, 06:35
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Сегодня, 06:35Сегодня, 06:35
55Фото: МЧС РК
Сегодня в районе урочища Кок Жайляу спасатели МЧС эвакуировали молодого человека, который подвернул ногу и не мог самостоятельно вернуться, передает BAQ.KZ.
На помощь выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Спасатели прибыли в район Акбулак (Просвещенец) и начали пешее восхождение к месту происшествия.
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали к машине скорой помощи.
"МЧС напоминает: при походах в горы соблюдайте меры безопасности, надевайте подходящую обувь и заранее оценивайте погодные условия", — подчеркнули в ведомстве.
Благодаря оперативным действиям спасателей инцидент завершился без серьёзных последствий.