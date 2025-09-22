В горах Алматы спасатели эвакуировали туристку с пика Фурманова
У женщины внезапно ухудшилось самочувствие.
Сегодня, 04:31
304Фото: iapn.kz
В Алматинской области сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС провели операцию по эвакуации туристки с пика Фурманова на высоте более трех тысяч метров, передает
У женщины внезапно ухудшилось самочувствие - появились головокружение, тошнота и слабость, из-за чего она не смогла продолжить спуск самостоятельно.
Спасатели РОСО оперативно доставили пострадавшую вниз и передали её медикам для дальнейшего осмотра.
