В Алматинской области сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС провели операцию по эвакуации туристки с пика Фурманова на высоте более трех тысяч метров, передает

У женщины внезапно ухудшилось самочувствие - появились головокружение, тошнота и слабость, из-за чего она не смогла продолжить спуск самостоятельно.

Спасатели РОСО оперативно доставили пострадавшую вниз и передали её медикам для дальнейшего осмотра.