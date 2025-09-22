  • 22 Сентября, 17:21

В горах Алматы спасатели эвакуировали туристку с пика Фурманова

У женщины внезапно ухудшилось самочувствие.

Сегодня, 04:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
iapn.kz Сегодня, 04:31
Сегодня, 04:31
304
Фото: iapn.kz

В Алматинской области сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС провели операцию по эвакуации туристки с пика Фурманова на высоте более трех тысяч метров, передает 

У женщины внезапно ухудшилось самочувствие - появились головокружение, тошнота и слабость, из-за чего она не смогла продолжить спуск самостоятельно.

Спасатели РОСО оперативно доставили пострадавшую вниз и передали её медикам для дальнейшего осмотра.

Самое читаемое

Наверх