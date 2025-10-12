В горах Алматы спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги
Женщина получила вывих на высоте около трёх тысяч метров.
Сегодня, 01:11
В горах Алматы, на плотине "Мынжылкы", на высоте около 3000 метров, участница туристической группы из восьми человек получила травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
На помощь незамедлительно выдвинулся экипаж службы спасения ДЧС Алматы с поисково-спасательного поста "Туюк Су".
"Спасатели встретились с пострадавшей, у которой подтвердился вывих голеностопа. На месте была оказана первая помощь, после чего женщину транспортировали на парковку горнолыжного курорта "Шымбулак", - говорится в сообщении.
Женщину передали бригаде скорой помощи и доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования и лечения.
