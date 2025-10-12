  • 12 Октября, 02:33

В горах Алматы спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги

Женщина получила вывих на высоте около трёх тысяч метров.

Сегодня, 01:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 01:11
Сегодня, 01:11
129
Фото: pixabay.com

В горах Алматы, на плотине "Мынжылкы", на высоте около 3000 метров, участница туристической группы из восьми человек получила травму ноги и не смогла самостоятельно передвигаться, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На помощь незамедлительно выдвинулся экипаж службы спасения ДЧС Алматы с поисково-спасательного поста "Туюк Су".

"Спасатели встретились с пострадавшей, у которой подтвердился вывих голеностопа. На месте была оказана первая помощь, после чего женщину транспортировали на парковку горнолыжного курорта "Шымбулак", - говорится в сообщении.

Женщину передали бригаде скорой помощи и доставили в городскую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

 

Самое читаемое

Наверх