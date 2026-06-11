В горах Алматы спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из Китая
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Сегодня 2026, 22:15
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Сегодня 2026, 22:15Сегодня 2026, 22:15
178Фото: кадр видео МЧС РК
На Большом Алматинском озере (БАО) спасатели оказали помощь 25-летней туристке из Китая, пострадавшей во время катания на квадроцикле. Инцидент произошел на высоте 2510 метров над уровнем моря. Девушка не справилась с управлением квадроциклом, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Туристка получила травму правой руки и не могла спуститься самостоятельно. На место происшествия выехали сотрудники республиканской спасательной службы «Барыс». Они оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, провели безопасную эвакуацию из горной местности и передали ее бригаде Центра медицины катастроф. После осмотра врачей девушку госпитализировали в одну из больниц Алматы.
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