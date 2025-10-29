В Алматы спасатели Службы спасения МЧС провели ночную операцию по поиску группы туристов, сбившихся с маршрута при спуске с пика Башута, передает BAQ.KZ. Четверо человек потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выйти к тропе.

По словам спасателей, поиски осложнялись тем, что туристы были одеты в тёмную одежду и плохо различались в горах после наступления темноты. Дежурная группа Службы спасения выехала на помощь, поднялась до горнолыжного курорта "Шымбулак" и по координатам обнаружила пропавших вблизи русла реки.

После осмотра спасатели сопроводили туристов вниз и доставили до стоянки "Шымбулака". Никто не пострадал.