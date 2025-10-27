В горах Алматы спасли мужчину, которому стало плохо во время спуска с Кокжайлау
Туриста спустили вниз на носилках.
В Медеуском районе Алматы сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) оказали помощь туристу, которому стало плохо во время спуска с урочища Кокжайлау, передаёт BAQ.KZ.
Мужчина 1989 года рождения вместе с супругой и сыном поднялся в горы, однако при спуске почувствовал недомогание и обратился за помощью по номеру 112.
На место оперативно выдвинулась дежурная группа спасателей. Туриста спустили вниз на носилках и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан напомнили, что перед выходом в горы необходимо тщательно планировать маршрут с учётом погодных условий, собственного опыта и физической подготовки.
"Просим граждан соблюдать меры безопасности и заранее сообщать близким или службам спасения о планируемом маршруте. Это поможет быстрее оказать помощь в экстренных ситуациях", — отметили в МЧС.
