В Медеуском районе Алматы сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) оказали помощь туристу, которому стало плохо во время спуска с урочища Кокжайлау, передаёт BAQ.KZ.

Мужчина 1989 года рождения вместе с супругой и сыном поднялся в горы, однако при спуске почувствовал недомогание и обратился за помощью по номеру 112.

На место оперативно выдвинулась дежурная группа спасателей. Туриста спустили вниз на носилках и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан напомнили, что перед выходом в горы необходимо тщательно планировать маршрут с учётом погодных условий, собственного опыта и физической подготовки.