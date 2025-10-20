В Медеуском районе Алматы спасатели оказали помощь туристу 1990 года рождения, который повредил ногу, спускаясь с ледника Богдановича в районе Комби-2, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения ДЧС Алматы, после чего на место оперативно выдвинулись сотрудники контрольно-спасательного поста "Туюк-Су". Благодаря поддерживаемой связи и переданной геолокации, мужчину удалось быстро обнаружить и эвакуировать.

Пострадавшего спустили до горнолыжного курорта "Шымбулак", где ему предложили медицинскую помощь. Однако турист от госпитализации отказался и продолжил путь самостоятельно.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при передвижении в горной местности и заранее информировать спасателей о маршруте.