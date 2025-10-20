В горах Алматы спасли травмированного туриста
Мужчина получил травму при спуске с ледника Богдановича.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Медеуском районе Алматы спасатели оказали помощь туристу 1990 года рождения, который повредил ногу, спускаясь с ледника Богдановича в районе Комби-2, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сигнал о происшествии поступил в службу спасения ДЧС Алматы, после чего на место оперативно выдвинулись сотрудники контрольно-спасательного поста "Туюк-Су". Благодаря поддерживаемой связи и переданной геолокации, мужчину удалось быстро обнаружить и эвакуировать.
Пострадавшего спустили до горнолыжного курорта "Шымбулак", где ему предложили медицинскую помощь. Однако турист от госпитализации отказался и продолжил путь самостоятельно.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при передвижении в горной местности и заранее информировать спасателей о маршруте.
Самое читаемое
- Канал протяженностью 15 км реконструируют в Туркестанской области
- Марат Байкамуров стал победителем турнира "Қазақстан Барысы – 2025"
- В Астане задержали иностранцев, нелегально занимавшихся ремонтом
- Жители Актау возмущены вырубкой деревьев ради строительства детской площадки
- В аэропорту столицы Бангладеш вспыхнул крупный пожар