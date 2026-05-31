В горах Алматы спасли восьмерых заблудившихся туристов

В Алматы спасатели помогли туристам, которые заблудились в горах после наступления темноты.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. Выше горнолыжного курорта «Шымбулак» в Медеуском районе группа туристов сбилась с маршрута и не смогла самостоятельно продолжить путь.

Туристы связались со спасателями и попросили помощи. Их местонахождение удалось определить с помощью геолокации.

На место выехали сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы. Сначала они нашли троих туристов и начали сопровождать их вниз.

По пути спасатели встретили ещё одну группу из пяти человек, которая также потеряла ориентир в темноте и испытывала трудности с возвращением.

В результате все восемь туристов были благополучно доставлены к стоянке горнолыжного курорта «Шымбулак». Медицинская помощь никому из них не потребовалась.