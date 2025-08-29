В горах Алматы туристу стало плохо на высоте свыше 4 тысяч метров
У мужчины проявились симптомы горной болезни.
Сегодня, 07:42
107Фото: pixabay.com
В Алматинских горах, в районе хижины на пике Молодёжный, одному из туристов резко стало плохо во время стоянки группы. У мужчины проявились симптомы горной болезни, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Для оказания помощи и сопровождения при спуске к пострадавшему были направлены спасатели контрольно-спасательного поста "Туюк-Су".
Через два часа туриста доставили к врачам Центра медицины катастроф. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По данным МЧС, поисково-спасательная операция завершена, все участники группы находятся в безопасности.