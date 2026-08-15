В высокогорных районах Казахстана на новых модульных домах наблюдательных постов ГУ «Казселезащита» МЧС устанавливают специальные ящики с аварийным запасом для туристов.

Их предназначили для людей, которые во время похода потеряли ориентир и вышли к наблюдательному посту спасателей. Информация на ящиках размещена на трех языках.

Аварийный запас рассчитан на временное обеспечение туриста всем необходимым до прибытия помощи или восстановления связи с близкими. В каждом ящике предусмотрены 10 литров питьевой воды, связка дров, аптечка и два суточных рациона питания.

В МЧС отметили, что установка таких ящиков является дополнительной мерой безопасности в высокогорных районах. Они должны помочь туристам переждать сложную ситуацию и обеспечить себя водой, питанием и средствами для обогрева до получения помощи.