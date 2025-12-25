С начала 2025 года в горной местности Казахстана спасательные подразделения провели 119 поисково-спасательных работ. Это на 22,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отмечают, что рост числа операций связан с увеличением активности туристов и любителей горных походов, а также с пренебрежением мерами безопасности.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила поведения в горах. Перед выходом на маршрут рекомендуется тщательно его спланировать, изучить карту лавино- и селеопасных участков, ознакомиться с прогнозом погоды и обязательно сообщить о походе в службу 112 с указанием предполагаемого времени возвращения.

Физические лица обязаны заранее уведомлять территориальные органы МЧС о маршрутах передвижения по труднодоступной местности, включая горные и водные объекты, представляющие повышенный риск. Сделать это можно по телефону 112 или по электронной почте территориального подразделения. При групповом походе необходимо указать количество участников, их контактные данные и подробную информацию о маршруте.

В случае объявления предупреждений о сходе лавин от походов в горы рекомендуется воздержаться. Если предупреждений нет, спасатели советуют внимательно следить за погодными условиями, передвигаться только по маркированным тропам и избегать опасных склонов, особенно после обильных снегопадов.

В МЧС также напомнили о необходимости тщательной подготовки: изучения маршрута, оценки физической нагрузки и наличия минимального набора снаряжения, включая трекинговую обувь, многослойную одежду, запас воды и пищи, аптечку, средства навигации и связи.

Спасатели подчеркивают: передвигаться в горах следует группой, не отклоняться от маршрута и равномерно распределять силы, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.