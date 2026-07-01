В горах под Алматы спасли заблудившуюся пенсионерку
Сегодня 2026, 07:44
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Сегодня 2026, 07:44Сегодня 2026, 07:44
212Фото: МЧС РК
В Талгарском районе Алматинской области спасатели разыскали 74-летнюю женщину, заблудившуюся в районе горнолыжного курорта «Ак-Булак». По данным МЧС, пенсионерка поднялась в горы по канатной дороге, но во время прогулки потеряла ориентир и не смогла самостоятельно найти дорогу обратно.
На поиски незамедлительно выехали сотрудники МЧС и специалисты Республиканской спасательной службы «Барыс». Они поднялись на канатной дороге и обследовали горную местность, обнаружив женщину примерно в трех километрах ниже смотровой площадки. Спасатели помогли пенсионерке подняться в безопасное место. Медицинская помощь ей не понадобилась — ее состояние оценивается как удовлетворительное.
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