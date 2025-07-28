В Катон-Карагайском районе Восточного Казахстана сотрудники МЧС оказали экстренную помощь девушке, пострадавшей в горах, передает BAQ.KZ. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл на горе Белуха. Туристка 1997 года рождения, находясь в составе группы, повредила ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.

Врачи Центра медицины катастроф МЧС РК осмотрели пострадавшую и оказали первую помощь, затем в сопровождении спасателей транспортировали ее в медучреждение областного центра, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при походах в горы: надевать подходящую обувь, учитывать погодные условия и тщательно готовиться к маршруту.