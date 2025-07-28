В горах Восточного Казахстана спасли туристку с травмой ноги
Пострадавшую эвакуировали в больницу.
Сегодня, 23:18
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Сегодня, 23:18Сегодня, 23:18
65Фото: visiteast.kz
В Катон-Карагайском районе Восточного Казахстана сотрудники МЧС оказали экстренную помощь девушке, пострадавшей в горах, передает BAQ.KZ. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл на горе Белуха. Туристка 1997 года рождения, находясь в составе группы, повредила ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.
Врачи Центра медицины катастроф МЧС РК осмотрели пострадавшую и оказали первую помощь, затем в сопровождении спасателей транспортировали ее в медучреждение областного центра, — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при походах в горы: надевать подходящую обувь, учитывать погодные условия и тщательно готовиться к маршруту.
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