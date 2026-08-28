В горах за сутки спасли восемь человек

Восемь человек за сутки не смогли самостоятельно спуститься с гор. Помощь понадобилась в трех регионах, от Каркаралинска до Алматы, и ни один из них не пострадал, передает BAQ.KZ.

Самая долгая история случилась на высоте 3445 метров, в районе пика Терешковой над Алматы. Две девушки поднялись наверх, а вниз путь им отрезал камнепад. Звонок ушел на пульт «109», и к ним выехала группа центра мониторинга и оперативного реагирования городского акимата.

Сначала спасатели просто увидели их. Визуальный контакт установили с группой, которая стояла прямо под пиком, дальше нужно было дойти. Встретились уже ночью. Спускать в темноте не стали, сначала подготовили маршрут, и только утром обеих девушек довели до экологического поста и передали родственникам. Медицинская помощь им не потребовалась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

В ту же ночь искали двоих в Карагандинской области. Молодые люди 2008 и 2007 годов рождения зашли на гору Камсамол в Каркаралинском государственном национальном природном парке. Наверх поднялись нормально, а на спуске потеряли дорогу и вернуться сами уже не смогли.

К работе подключились силы МЧС, департамента полиции и самого нацпарка, а склоны обследовали с беспилотника. Так и вышли на обоих в горной местности Жиренсакал. Их вывели в безопасное место, врачи не понадобились.

Третий выезд оказался самым обыденным и оттого показательным. В Толебийском районе Туркестанской области, в районе каньона Аксу возле села Мадени, четверо человек застряли наверху из-за неисправного автомобиля. Машина встала там, где пешком уже не спустишься. Безопасный спуск всем четверым обеспечили спасатели.

В МЧС советуют изучать маршрут заранее, смотреть прогноз погоды и честно оценивать свою физическую форму. Близким стоит сказать, куда вы идете и когда вернетесь. С собой нужны заряженный телефон, средства связи и снаряжение.

Про автомобиль ведомство напоминает отдельно. Проверять его состояние стоит до подъема в горы, а не после того, как он встал на середине склона.

Звонить в экстренной ситуации нужно по номеру 112.