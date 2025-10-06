В Карасайском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристу, у которого во время восхождения на пик Сатбаева (4317 метров) резко поднялось давление, передает BAQ.KZ. Для оказания экстренной помощи и эвакуации на место выехали сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, службы спасения ДЧС Алматы и медики Центра медицины катастроф. Связь с пострадавшим поддерживалась, его местоположение было точно определено.

Спасатели добрались до группы, оказали первую помощь и аккуратно спустили мужчину 1992 года рождения до гостиницы "Эдельвейс". По данным МЧС, операция завершилась успешно благодаря слаженным действиям спасателей и оперативности всех задействованных служб. В ведомстве напомнили, что перед выходом в горы необходимо проверять состояние здоровья и иметь при себе необходимые медикаменты.