В горах Заилийского Алатау эвакуировали туриста с гипертоническим кризом
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карасайском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристу, у которого во время восхождения на пик Сатбаева (4317 метров) резко поднялось давление, передает BAQ.KZ. Для оказания экстренной помощи и эвакуации на место выехали сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, службы спасения ДЧС Алматы и медики Центра медицины катастроф. Связь с пострадавшим поддерживалась, его местоположение было точно определено.
Спасатели добрались до группы, оказали первую помощь и аккуратно спустили мужчину 1992 года рождения до гостиницы "Эдельвейс". По данным МЧС, операция завершилась успешно благодаря слаженным действиям спасателей и оперативности всех задействованных служб. В ведомстве напомнили, что перед выходом в горы необходимо проверять состояние здоровья и иметь при себе необходимые медикаменты.
Самое читаемое
- Педагогов Жамбылской области поздравили с Днём учителя и вручили денежные сертификаты
- Жёсткое выселение: пенсионерка получила перелом ребра после действий полиции
- Ущерб на миллионы евро нанесло Наводнение в Болгарии
- Фотоловушка в "Алтын-Эмеле" запечатлела редких куланов
- Михаил Шайдоров завоевал золото Мемориала Дениса Тена в Алматы