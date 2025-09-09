  • 9 Сентября, 08:09

В горах Заилийского Алатау спасли туриста с травмой ноги

Группа альпинистов оказала первую помощь пострадавшему.

Фото: МЧС РК

В районе озера Маншук Маметовой молодой человек получил травму во время восхождения. На помощь ему отправился экипаж спасателей контрольно-спасательного поста "Туюк-су", передает BAQ.KZ.

Добравшись на служебном транспорте до озера №6, спасатели продолжили путь пешком. Навстречу им вышла группа альпинистов, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

"Спасатели приняли мужчину и транспортировали его в альплагерь, откуда доставили до "Медео". Там его передали бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

