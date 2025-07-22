На заседании Правительства вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков рассказал о масштабном расширении металлургического комплекса в нескольких регионах страны, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в текущем году планируется запуск 190 промышленных проектов суммой 1,6 трлн тенге с созданием около 23 тысяч постоянных рабочих мест. Из них 28 проектов — в горно‑металлургической отрасли, на сумму 444 млрд тенге:

"Проект прямошовных труб и алюминиевых радиаторов в Карагандинской области, проект по производству алюминиевых профилей в Туркестанской области, проект по выпуску алюминиевых изделий в Акмолинской области, ферросплавный проект в Павлодарской области, проект по производству катодной меди в Жамбылской области", - рассказал Сапарбеков.

Кроме того, Олжас Сапарбеков сообщил о крупных инвестициях в модернизацию:

"Модернизация АО "Qarmet" с инвестициями 3,5 млрд долл. США позволит увеличить выпуск стальной продукции до 5 млн тонн, также развивать углехимию и снизить выбросы на 20% к 2028 году", - добавил Сапарбеков.

Он отметил технологическое обновление и цифровизацию отрасли, в частности:

"Внедрены роботизированные беспилотные самосвалы на угольном разрезе "Восточный", которые перевезли свыше 2,5 млн тонн горной массы", - пояснил спикер.

Также внедряются цифровые двойники, системы радиопозиционирования, автоматизированный медосмотр, мониторинг шахт и 3D‑моделирование карьеров с применением дронов. Олжас Сапарбеков подчеркнул важность сохранения рабочих мест при цифровой трансформации:

"Важно отметить, что несмотря на применение цифровых технологий, рабочие места не сокращаются, а перераспределяются внутри компаний с обучением и переквалификацией", - рассказал Сапарбеков.

Также отчёт содержит ожидаемые результаты переработки металлов к 2030 году: