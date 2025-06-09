Горно-металлургическая отрасль Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост, ориентируясь на цифровизацию, экологичность и открытость для инвесторов, передаёт BAQ.KZ.

По данным отраслевых ведомств, доля горно-металлургического комплекса (ГМК) в ВВП страны достигла 8%, а объем произведенной продукции превысил 14,3 трлн тенге. Экспорт за год составил 21,4 млрд долларов США.

Среди ключевых достижений:

Более 420 млрд тенге инвестиций в геологоразведку благодаря внедрению австралийской модели недропользования;

Пять крупных инвестпроектов на сумму свыше 3,5 трлн тенге, которые создадут около 8 тысяч рабочих мест;

Казахстан укрепил лидерство по производству титана, меди, алюминия, ферросплавов, а также редких металлов — бериллия, тантала и ниобия;

Начата паспортизация 55 млрд тонн техногенных минеральных образований — шаг к циркулярной модели недропользования;

В 2025 году стартует первое в стране производство вольфрама, параллельно развиваются технологии высокотемпературных сплавов и интерметаллидов.

Также подчеркивается стремление Казахстана обеспечить прозрачную и стабильную бизнес-среду для международных партнёров, соответствующую глобальным ESG-стандартам.