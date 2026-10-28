В городе Алатау будет создан инвестиционный суд по английской модели общего права
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В городе Алатау планируется создать инвестиционный суд, который будет рассматривать коммерческие дела по английской модели общего права. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.
По словам Главы государства, развитие Алатау как города ускоренного развития требует формирования эффективной судебной системы, способной обеспечить защиту интересов инвесторов и предпринимателей.
«Еще одна актуальная тема. Полагаю, огромное значение строительства города ускоренного развития Алатау, призванного быть благоприятной средой для инвестиций и предпринимательства, стало очевидным для большинства людей. Главное условие долгосрочной привлекательности любой международной юрисдикции – это эффективное правосудие. Поэтому в Алатау следует создать судебную систему, обеспечивающую высокое качество отправления правосудия. Инвестиционный суд по английской модели общего права будет рассматривать коммерческие дела. Все остальные вопросы, связанные со специальным правовым режимом, войдут в компетенцию Гражданского суда. Правительству предстоит до конца января 2027 года внести на рассмотрение Курултая соответствующие поправки в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау» Хотел бы напомнить, что инвестиционные интересы всех солидных и честных предпринимателей гарантированы самой сильной, надежной правовой защитой – Конституцией», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
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