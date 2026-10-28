В городе Алатау будет создан инвестиционный суд по английской модели общего права

В городе Алатау планируется создать инвестиционный суд, который будет рассматривать коммерческие дела по английской модели общего права. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Главы государства, развитие Алатау как города ускоренного развития требует формирования эффективной судебной системы, способной обеспечить защиту интересов инвесторов и предпринимателей.