  • В городе Алатау предлагают сформировать специальный правовой режим

В городе Алатау предлагают сформировать специальный правовой режим

Об этом стало известно на совместном заседании палат Парламента.

Сегодня 2026, 10:25
aa.com.tr. Сегодня 2026, 10:25
Сегодня 2026, 10:25
63
Фото: aa.com.tr.

На базе Конституционного закона города Алатау будет сформирован специальный правовой режим, передает BAQ.kz

Об этом на совместном заседании палат Парламента рассказал заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев. 

"Режим охватит ключевые направления предпринимательской деятельности. В результате Алатау станет современной регуляторной площадкой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения. В результате Алатау станет современной регуляторной платформой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения. При этом успешные механизмы, апробированные в городе, в дальнейшем могут быть распространены и на другие регионы Казахстана. В международной практике такие проекты известны как "charter cities", - отметил Канат Бозумбаев. 

Как стало известно, в городе Алатау планируется сформировать не только систему налоговых льгот, но и полноценную экосистему, включающую регулирование бизнеса, привлечение инвесторов и систему разрешения инвестиционных споров. 

"Alatau City Authority создается как новый государственный орган, основанный на стратегическом развитии. Его деятельность будет определяться Советом, возглавляемый Премьер-Министром. Текущую работу будет осуществлять Главный исполнительный директор. Совет принимает ключевые стратегические решения и утверждает административные акты. Маслихат и акимат отвечают за социальные, коммунальные и общественные вопросы", - добавил спикер. 

На повестке дня совместного заседания палат Парламента сегодня только один вопрос. Участники в первом чтении рассматривают проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау". 

