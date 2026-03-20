На базе Конституционного закона города Алатау будет сформирован специальный правовой режим, передает BAQ.kz.

Об этом на совместном заседании палат Парламента рассказал заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев.

"Режим охватит ключевые направления предпринимательской деятельности. В результате Алатау станет современной регуляторной площадкой, позволяющей внедрять новые управленческие и технологические решения. При этом успешные механизмы, апробированные в городе, в дальнейшем могут быть распространены и на другие регионы Казахстана. В международной практике такие проекты известны как "charter cities", - отметил Канат Бозумбаев.

Как стало известно, в городе Алатау планируется сформировать не только систему налоговых льгот, но и полноценную экосистему, включающую регулирование бизнеса, привлечение инвесторов и систему разрешения инвестиционных споров.

"Alatau City Authority создается как новый государственный орган, основанный на стратегическом развитии. Его деятельность будет определяться Советом, возглавляемый Премьер-Министром. Текущую работу будет осуществлять Главный исполнительный директор. Совет принимает ключевые стратегические решения и утверждает административные акты. Маслихат и акимат отвечают за социальные, коммунальные и общественные вопросы", - добавил спикер.

На повестке дня совместного заседания палат Парламента сегодня только один вопрос. Участники в первом чтении рассматривают проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау".