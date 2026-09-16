В горы с гидом: кто отвечает за безопасность туристов в Алматы
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Походы в горы в Казахстане становятся все популярнее. Вместе с числом желающихпокорять вершины растет и спрос на людей, которые могут провести группу по маршрутуи вернуть ее обратно без происшествий. BAQ.KZ выяснил, как готовят горных гидов, ктодопускает их к работе и как туристу понять, что перед ним специалист.
Сейчас в Казахстане единственной организацией, которая занимается горным туризмом и подготовкой горных гидов, является Национальная ассоциация горных гидов Казахстана.
Ассоциацию создали в 2019 году, официальную регистрацию она прошла в 2022 году. В 2024 году организация вошла в международное объединение горных лидеров.
По данным ассоциации, обучение прошли около 250 человек. Примерно 60% из них активно работают в профессии.
«У нас более 200 человек, которые прошли обучение и работают. Наши бейджи действуют в Узбекистане и Турции», - рассказала президент ассоциации Олеся Лавренова.
Кто может работать горным гидом
По словам Лавреновой, перед началом работы специалист должен пройти несколько этапов.
Сначала будущий гид проходит обучение. Затем регистрируется в государственных органах, получает талон через портал e-License и оформляет бейдж Национальной ассоциации.
«Без лицензии и специального бейджа работать нельзя», - сказала она.
Раньше гиды должны были обязательно регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Сейчас им разрешено работать и как самозанятым.
Учеба занимает три месяца
Подготовка горного гида занимает около трех месяцев. В программу входят теория, практические занятия и курс первой медицинской помощи.
«Подготовка горного гида является одним из самых сложных учебных процессов. Они учатся три месяца. В программу обязательно входят практические занятия, после чего выдается специальный сертификат по первой медицинской помощи», - пояснила Лавренова.
Раньше практическая часть составляла 40 часов. Сейчас для национального уровня предусмотрено 100 часов.
Для выхода на международный уровень требуется 40 дней практики.
Гиды изучают безопасность в горах, спасательные работы, топографию, ориентирование, лидерство, ораторское мастерство и способы урегулирования конфликтов в группе.
Специалист должен уметь работать с веревками, вязать узлы и пользоваться снаряжением, необходимым для безопасности туристов.
У гидов три уровня подготовки
По словам Лавреновой, специалистов делят на три категории.
Первый уровень предназначен для хайкинга, то есть однодневных и сравнительно легких маршрутов. Спортивная подготовка для этого уровня не требуется. При этом у человека не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья, в том числе по линии психоневрологического диспансера.
Второй уровень предназначен для трекинга. Для него требуется третий спортивный разряд и опыт как минимум двух спортивных походов протяженностью по 100 километров.
Третий, высокогорный уровень, включает коммерческие туры и альпинистскую подготовку. Для такой работы специалист должен иметь звание инструктора поальпинизму.
На рынке есть и люди без подготовки
Руководитель KazGuides Айгуль Каратаева говорит, что услуги горных гидов предлагают и люди, не имеющие необходимой профессиональной подготовки.
По ее словам, они самостоятельно рекламируют свои услуги, собирают группы, приглашают иностранных туристов и представляются профессиональными инструкторамиили горными гидами.
Такая работа, считает Каратаева, может представлять прямую угрозу для туристов.
Еще одной проблемой она назвала отсутствие единой открытой базы специалистов.
По ее мнению, туристы и государственные органы должны иметь возможность в одном месте проверить квалификацию гида, срок действия его документов и уровень маршрутов, к которым он допущен.
«Турист должен открыть одну официальную платформу и увидеть не только имя специалиста, но и где он учился, какую квалификацию имеет, действуют ли его документы, проходил ли он курс первой помощи и имеет ли право вести маршрут такой сложности», - сказала Каратаева.
По ее словам, вопрос подготовки гидов напрямую связан с безопасностью людей.
«Недостаток профессиональной квалификации в горном туризме касается не толькокачества услуг. Речь идет о здоровье и жизни человека», - подчеркнула она.
Гид не должен быть носильщиком
Сами специалисты сталкиваются и с непониманием со стороны клиентов.
По словам Лавреновой, некоторые туристы воспринимают гида как обслуживающий персонал и ждут, что он будет носить вещи, заниматься едой и решать бытовые вопросы.
«Одна из главных проблем в ежедневной работе заключается в том, что гида воспринимают как обслуживающий персонал, человека, который должен переносить вещи или заниматься питанием», - сказала она.
При этом роль лидера на маршруте напрямую связана с безопасностью группы.
Если туристы не слушают гида и не выполняют его указания, ситуация в горах можетбыстро стать опасной. Поэтому специалист должен сохранять лидерскую позицию напротяжении всего маршрута.
За вход в национальные парки гиды платят сами
Еще один вопрос связан с работой на территории национальных парков.
По словам Лавреновой, у официальных гидов нет специальных бесплатных пропусков.
«Гиды работают на территории национальных парков, ведут клиентов, платят налоги, но при этом вынуждены отдельно платить и за себя, и за автомобиль», - сказала она.
В ассоциации считают, что специалисты с официальным бейджем должны иметь возможность беспрепятственно заходить на территорию национальных парков.
Кто отвечает за обучение, экзамены и лицензирование
Несмотря на рост горного туризма, представители отрасли говорят о нерешенных межведомственных вопросах.
Речь идет об оформлении документов, проведении экзаменов и механизмах контроля. Взаимодействие государственных органов и профильной ассоциации в этих вопросах, помнению участников рынка, еще требует доработки.
За обучение отвечают профильные ассоциации и образовательные центры при них.
«За подготовку отвечают ассоциации, при которых работают образовательные центры. После обучения ассоциация отдельно определяет квалификацию каждого гида», - сказала Лавренова.
Проверка проходит в несколько этапов.
«Мы полностью проверяем готовность гида к работе с клиентами. На бейдже указывается его уровень, является ли он региональным или международным гидом. Но лицензирование проходит уже на уровне государственных органов», - пояснила она.
Сертификат действует три года. После этого специалист должен снова подтвердить квалификацию, сдать экзамен и пройти тестирование.
Что происходит, если турист пострадал
Если во время похода происходит несчастный случай и турист получает травму, он может подать официальную жалобу в Комитет туризма или Национальную ассоциацию горных гидов.
После этого материалы направляются в соответствующие государственные органы.
При подтверждении нарушений у гида могут отозвать лицензию и бейдж. После этого он теряет право водить туристические группы.
Что входит в работу гида
Работа специалиста начинается задолго до выхода на маршрут.
Гид должен рассказать туристам о деталях поездки, при необходимости подсказать варианты размещения, оценить уровень подготовки группы и подобрать подходящий маршрут.
Во время похода он отвечает за безопасное передвижение группы и ее возвращение.
Профессиональный гид должен хорошо знать тропы, понимать особенности маршрута и заранее объяснить туристам правила поведения в горах.
Для гидов собрали 100 маршрутов
Национальная ассоциация горных гидов и лидеров Казахстана выпустила «Альманах Иле Алатау».
В сборник вошли 100 основных коммерческих маршрутов Алматинского региона.
Эти направления рассчитаны на работу профессиональных гидов и путешествия туристов
За прохождение отдельных маршрутов путешественники могут получить специальные награды. Среди них «Путешественник Казахстана», «Путешественник по водопадам» и «По вершинам».
В ассоциации говорят, что собранные в альманахе маршруты подготовлены для работы профессиональных гидов и рассчитаны на организованное сопровождение туристов.
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