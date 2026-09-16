В горы с гидом: кто отвечает за безопасность туристов в Алматы

Походы в горы в Казахстане становятся все популярнее. Вместе с числом желающихпокорять вершины растет и спрос на людей, которые могут провести группу по маршрутуи вернуть ее обратно без происшествий. BAQ.KZ выяснил, как готовят горных гидов, ктодопускает их к работе и как туристу понять, что перед ним специалист.

Сейчас в Казахстане единственной организацией, которая занимается горным туризмом и подготовкой горных гидов, является Национальная ассоциация горных гидов Казахстана.

Ассоциацию создали в 2019 году, официальную регистрацию она прошла в 2022 году. В 2024 году организация вошла в международное объединение горных лидеров.

По данным ассоциации, обучение прошли около 250 человек. Примерно 60% из них активно работают в профессии.

«У нас более 200 человек, которые прошли обучение и работают. Наши бейджи действуют в Узбекистане и Турции», - рассказала президент ассоциации Олеся Лавренова.

Кто может работать горным гидом

По словам Лавреновой, перед началом работы специалист должен пройти несколько этапов.

Сначала будущий гид проходит обучение. Затем регистрируется в государственных органах, получает талон через портал e-License и оформляет бейдж Национальной ассоциации.

«Без лицензии и специального бейджа работать нельзя», - сказала она.

Раньше гиды должны были обязательно регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Сейчас им разрешено работать и как самозанятым.

Учеба занимает три месяца

Подготовка горного гида занимает около трех месяцев. В программу входят теория, практические занятия и курс первой медицинской помощи.

«Подготовка горного гида является одним из самых сложных учебных процессов. Они учатся три месяца. В программу обязательно входят практические занятия, после чего выдается специальный сертификат по первой медицинской помощи», - пояснила Лавренова.

Раньше практическая часть составляла 40 часов. Сейчас для национального уровня предусмотрено 100 часов.

Для выхода на международный уровень требуется 40 дней практики.

Гиды изучают безопасность в горах, спасательные работы, топографию, ориентирование, лидерство, ораторское мастерство и способы урегулирования конфликтов в группе.

Специалист должен уметь работать с веревками, вязать узлы и пользоваться снаряжением, необходимым для безопасности туристов.

У гидов три уровня подготовки

По словам Лавреновой, специалистов делят на три категории.

Первый уровень предназначен для хайкинга, то есть однодневных и сравнительно легких маршрутов. Спортивная подготовка для этого уровня не требуется. При этом у человека не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья, в том числе по линии психоневрологического диспансера.

Второй уровень предназначен для трекинга. Для него требуется третий спортивный разряд и опыт как минимум двух спортивных походов протяженностью по 100 километров.

Третий, высокогорный уровень, включает коммерческие туры и альпинистскую подготовку. Для такой работы специалист должен иметь звание инструктора поальпинизму.

На рынке есть и люди без подготовки

Руководитель KazGuides Айгуль Каратаева говорит, что услуги горных гидов предлагают и люди, не имеющие необходимой профессиональной подготовки.

По ее словам, они самостоятельно рекламируют свои услуги, собирают группы, приглашают иностранных туристов и представляются профессиональными инструкторамиили горными гидами.

Такая работа, считает Каратаева, может представлять прямую угрозу для туристов.

Еще одной проблемой она назвала отсутствие единой открытой базы специалистов.

По ее мнению, туристы и государственные органы должны иметь возможность в одном месте проверить квалификацию гида, срок действия его документов и уровень маршрутов, к которым он допущен.

«Турист должен открыть одну официальную платформу и увидеть не только имя специалиста , но и где он учился , какую квалификацию имеет , действуют ли его документы , проходил ли он курс первой помощи и имеет ли право вести маршрут такой сложности », - сказала Каратаева .

По ее словам, вопрос подготовки гидов напрямую связан с безопасностью людей.

«Недостаток профессиональной квалификации в горном туризме касается не толькокачества услуг. Речь идет о здоровье и жизни человека», - подчеркнула она.

Гид не должен быть носильщиком

Сами специалисты сталкиваются и с непониманием со стороны клиентов.

По словам Лавреновой, некоторые туристы воспринимают гида как обслуживающий персонал и ждут, что он будет носить вещи, заниматься едой и решать бытовые вопросы.

«Одна из главных проблем в ежедневной работе заключается в том, что гида воспринимают как обслуживающий персонал, человека, который должен переносить вещи или заниматься питанием», - сказала она.

При этом роль лидера на маршруте напрямую связана с безопасностью группы.

Если туристы не слушают гида и не выполняют его указания, ситуация в горах можетбыстро стать опасной. Поэтому специалист должен сохранять лидерскую позицию напротяжении всего маршрута.

За вход в национальные парки гиды платят сами

Еще один вопрос связан с работой на территории национальных парков.

По словам Лавреновой, у официальных гидов нет специальных бесплатных пропусков.

«Гиды работают на территории национальных парков, ведут клиентов, платят налоги, но при этом вынуждены отдельно платить и за себя, и за автомобиль», - сказала она.

В ассоциации считают, что специалисты с официальным бейджем должны иметь возможность беспрепятственно заходить на территорию национальных парков.

Кто отвечает за обучение , экзамены и лицензирование

Несмотря на рост горного туризма, представители отрасли говорят о нерешенных межведомственных вопросах.

Речь идет об оформлении документов, проведении экзаменов и механизмах контроля. Взаимодействие государственных органов и профильной ассоциации в этих вопросах, помнению участников рынка, еще требует доработки.

За обучение отвечают профильные ассоциации и образовательные центры при них.

«За подготовку отвечают ассоциации, при которых работают образовательные центры. После обучения ассоциация отдельно определяет квалификацию каждого гида», - сказала Лавренова.

Проверка проходит в несколько этапов.

«Мы полностью проверяем готовность гида к работе с клиентами. На бейдже указывается его уровень, является ли он региональным или международным гидом. Но лицензирование проходит уже на уровне государственных органов», - пояснила она.

Сертификат действует три года. После этого специалист должен снова подтвердить квалификацию, сдать экзамен и пройти тестирование.

Что происходит , если турист пострадал

Если во время похода происходит несчастный случай и турист получает травму, он может подать официальную жалобу в Комитет туризма или Национальную ассоциацию горных гидов.

После этого материалы направляются в соответствующие государственные органы.

При подтверждении нарушений у гида могут отозвать лицензию и бейдж. После этого он теряет право водить туристические группы.

Что входит в работу гида

Работа специалиста начинается задолго до выхода на маршрут.

Гид должен рассказать туристам о деталях поездки, при необходимости подсказать варианты размещения, оценить уровень подготовки группы и подобрать подходящий маршрут.

Во время похода он отвечает за безопасное передвижение группы и ее возвращение.

Профессиональный гид должен хорошо знать тропы, понимать особенности маршрута и заранее объяснить туристам правила поведения в горах.

Для гидов собрали 100 маршрутов

Национальная ассоциация горных гидов и лидеров Казахстана выпустила «Альманах Иле Алатау».

В сборник вошли 100 основных коммерческих маршрутов Алматинского региона.

Эти направления рассчитаны на работу профессиональных гидов и путешествия туристов

За прохождение отдельных маршрутов путешественники могут получить специальные награды. Среди них «Путешественник Казахстана», «Путешественник по водопадам» и «По вершинам».

В ассоциации говорят, что собранные в альманахе маршруты подготовлены для работы профессиональных гидов и рассчитаны на организованное сопровождение туристов.