В госсобственность возвращено 62 земельных участка в Актюбинской области

В 2026 году в государственную собственность возвращено 62 земельных участка общей площадью 94 тыс. га, об этом проинформировали в ходе аппаратного совещания под председательством акима области Асхата Шахарова, передает BAQ.KZ.

По информации руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Ислама Избасканова, ежегодно в регионе проводятся проверки сельскохозяйственных земель, участков под коммерческую застройку, а также по фактам самовольного занятия и нецелевого использования земель.

В этом году проведено 120 внеплановых проверок на площади 149,2 тыс. га. В итоге, возвращено в государственную собственность 62 земельных участка общей площадью 94 тыс. га. Эти участки будут поэтапно вовлекаться в сельскохозяйственный оборот и передаваться добросовестным сельхозтоваропроизводителям, что позволяет эффективно использовать земельный фонд региона.

Кроме того, по результатам проверок 92 субъекта привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных штрафов составила 3,6 млн тенге.

«В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения применяется повышенный налоговый режим в 40-кратном размере земельного налога. Это является дополнительным механизмом воздействия на недобросовестных землепользователей. Таким образом, по нарушениям, выявленным департаментом, в предыдущие годы в отношении 588 неиспользуемых земельных участков общей площадью 684,712 тысяч гектаров применена повышенная ставка земельного налога. В результате проведенного перерасчета в отношении землепользователей дополнительно было начислено 91 086 тысяч тенге, поступление данных средств в бюджет ожидается», - пояснил Ислам Избасканов.

Подводя итоги, аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что земля является основным ресурсом развития региона и требует эффективного, рационального и справедливого использования. Он поручил обеспечить постоянный мониторинг целевого использования земель, усилить работу по возврату неиспользуемых участков, а также повысить прозрачность их дальнейшего распределения через открытые конкурсы.

Работа по выявлению, предупреждению и устранению нарушений земельного законодательства продолжается на системной основе.