В Греции полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, перекрывших тракторами автомагистраль Патры-Афины-Салоники-Эвзони в районе Никеи, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Применение спецсредств последовало после того, как протестующие попытались сдвинуть с дороги автозак, блокировавший движение колонне тракторов.

Причиной акций стали задержки выплат субсидий от организации OPEKEPE, рост расходов на производство и низкие закупочные цены на сельхозпродукцию. Фермеры также блокировали дороги в районе города Кардицы. В столкновениях с полицией пострадали два человека, один из них - деятель профсоюза фермеров, их госпитализировали. Трое протестующих задержаны, двое полицейских получили травмы.

Скандал вокруг OPEKEPE связан с расследованиями о коррупции и злоупотреблениях при распределении европейской сельскохозяйственной помощи: сотрудники организации и частные лица незаконно получали субсидии, присвоив более 22 миллионов евро. В июне Европейская комиссия наложила на Грецию штраф в 415 миллионов евро. В ответ премьер Греции принял решение о ликвидации организации.