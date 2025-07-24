На юге Греции произошёл масштабный лесной пожар неподалёку от города Коринф. Огонь охватил гористую местность, что вынудило местные власти начать эвакуацию нескольких близлежащих деревень, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

На месте работают более 180 пожарных, а также задействованы 15 самолётов и 12 вертолётов. Тушение осложняют жара и сильный ветер.

По информации греческих властей, пострадавших в результате пожара не зарегистрировано.

Согласно данным климатической службы ЕС Copernicus, Европа - континент с самыми высокими темпами потепления: с 1980-х годов температура здесь растёт в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Летние температуры в некоторых районах Греции в этом году достигали 40 °C, что создаёт дополнительную нагрузку на экстренные службы.

Власти призывают местных жителей соблюдать осторожность и при необходимости быть готовыми к эвакуации.