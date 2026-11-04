В Греции задержали подозреваемых по делу о двух нападениях на магазин

В Греции задержали пятерых человек в рамках расследования деятельности преступной группировки, которую подозревают в организации нападений с применением ручных гранат и покушении на убийство.

По данным издания Kathimerini, в материалы дела также включены четверо заключённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях страны. Среди них есть осуждённые граждане Албании.

В ходе расследования правоохранители установили обстоятельства двух нападений на один и тот же магазин в Афинах.

Первый инцидент произошёл 8 сентября 2026 года. Неизвестный разбил витрину магазина крышкой канализационного люка, после чего бросил внутрь ручную гранату. В результате взрыва был причинён материальный ущерб.

Второе нападение произошло менее чем через месяц — 5 октября. Двое человек на мотоцикле подъехали к магазину и бросили внутрь ещё одну гранату, однако она не взорвалась. На место вызвали специалистов подразделения по обезвреживанию взрывных устройств.

Расследование продолжается.