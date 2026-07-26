В Грузии произошел второй масштабный блэкаут за двое суток

В Грузии утром 25 июля произошло второе за двое суток масштабное отключение электроэнергии. Без света вновь остались Тбилиси и ряд ключевых регионов страны. Как сообщают Paper Kartuli и News Georgia, в столице была приостановлена работа метро, возникли перебои с водоснабжением и интернетом.

По всей стране также остановилось движение поездов. Примерно через полчаса после сбоя электроснабжение начали восстанавливать в отдельных районах Тбилиси. Это уже второй масштабный блэкаут менее чем за двое суток. Предыдущее отключение произошло в ночь на 24 июля. Тогда на несколько часов без электричества остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди, а также вся территория непризнанной Абхазии.

По информации директора Ингурской ГЭС Левана Мебонии, причиной обоих отключений стала авария на линии электропередачи «Имерети», которая является главной высоковольтной ЛЭП страны. После серии масштабных отключений электроэнергии Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже.