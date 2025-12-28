  • 29 Декабря, 00:09

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9

Вчера, 23:55
Фото: First News Media

В Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, передает BAQ.KZ со ссылкой на First News Media. Подземные толчки произошли в 60 километрах к югу от Тбилиси, на территории муниципалитета Цалка.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

