В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Вчера, 23:55
44Фото: First News Media
В Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9, передает BAQ.KZ со ссылкой на First News Media. Подземные толчки произошли в 60 километрах к югу от Тбилиси, на территории муниципалитета Цалка.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
