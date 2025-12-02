Служба государственной безопасности Грузии начала расследование после публикации BBC о возможном применении правоохранительными органами страны химических веществ во время протестов оппозиции в Тбилиси в ноябре-декабре 2024 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

По словам СГБ, проверка направлена на уточнение информации, на которую ссылались журналисты, и оценку признаков преступления, которые, если подтвердятся, могли угрожать жизни граждан или нанести вред национальным интересам и международному имиджу Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что намерена подать иски в международные суды против BBC за распространение неподтверждённых данных. В опубликованных материалах телеканала утверждается, что власти использовали химические вещества времён Первой мировой войны для разгона демонстрантов.