В Грузии задержан беглый казахстанец по делу о коррупции и проституции
Дело о взятке и незаконных интим-услугах.
В городе Рустави (Грузия) задержан мужчина, находившийся в международном розыске по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Он подозревается в даче взятки должностному лицу — преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса РК.
По информации следствия, инцидент произошёл в 2019 году. Тогда подозреваемый передал сотруднику правоохранительных органов 400 долларов США — по версии следствия, с целью избежать уголовной ответственности.
Интерес к фигуранту возник в ходе проверки деятельности одного из массажных салонов, принадлежащего ему. Выяснилось, что под видом массажа в заведении предоставлялись интимные услуги, что квалифицируется как незаконная деятельность.
После установления фактов и начала расследования мужчина скрылся за границей. Его местонахождение удалось установить при помощи Интерпола. В настоящее время он помещён под стражу в Грузии.
Вопрос об экстрадиции подозреваемого будет решаться в рамках международного сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Грузии.
