В городе Рустави (Грузия) задержан мужчина, находившийся в международном розыске по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Он подозревается в даче взятки должностному лицу — преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса РК.

По информации следствия, инцидент произошёл в 2019 году. Тогда подозреваемый передал сотруднику правоохранительных органов 400 долларов США — по версии следствия, с целью избежать уголовной ответственности.

Интерес к фигуранту возник в ходе проверки деятельности одного из массажных салонов, принадлежащего ему. Выяснилось, что под видом массажа в заведении предоставлялись интимные услуги, что квалифицируется как незаконная деятельность.

После установления фактов и начала расследования мужчина скрылся за границей. Его местонахождение удалось установить при помощи Интерпола. В настоящее время он помещён под стражу в Грузии.

Вопрос об экстрадиции подозреваемого будет решаться в рамках международного сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Грузии.