В Грузии задержан бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе
Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.
Сегодня, 05:41
Фото: Shaikh Aivazov / AP
Служба государственной безопасности Грузии задержала экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Ведомости".
По данным следствия, речь идет о присвоении денежных средств, коррупционных действиях и легализации незаконных доходов. В случае доказательства вины бывшему чиновнику может грозить от 9 до 12 лет лишения свободы.
Бурчуладзе возглавлял Минобороны Грузии с 2021 по 2024 год. Ранее, в 2010–2015 годах, он занимал должность финансового менеджера в посольстве страны в США.