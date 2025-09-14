  • 14 Сентября, 06:52

В Грузии задержан бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе

Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.

Сегодня, 05:41
Сегодня, 05:41
Служба государственной безопасности Грузии задержала экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Ведомости".

По данным следствия, речь идет о присвоении денежных средств, коррупционных действиях и легализации незаконных доходов. В случае доказательства вины бывшему чиновнику может грозить от 9 до 12 лет лишения свободы.

Бурчуладзе возглавлял Минобороны Грузии с 2021 по 2024 год. Ранее, в 2010–2015 годах, он занимал должность финансового менеджера в посольстве страны в США.

