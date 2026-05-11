В грузовом вагоне обнаружили тела шести человек в Техасе
Личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены.
Сегодня 2026, 14:31
188Фото: Pixabay.com
Тела шестерых человек были обнаружены в грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Ларедо американского штата Техас, передает BAQ.KZ со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены. Полиция проводит расследование.
Газета отмечает, что Ларедо расположен на границе США и Мексики. Накануне температура воздуха в городе превысила 32 градуса Цельсия, при этом внутри грузовых вагонов она может быть значительно выше.
Власти пока не подтвердили, были ли погибшие мигрантами, пытавшимися пересечь границу США. Вместе с тем издание напоминает, что за последнее десятилетие в регионе произошло несколько аналогичных случаев.
