В грузовом вагоне обнаружили тела шести человек в Техасе

Тела шестерых человек были обнаружены в грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Ларедо американского штата Техас, передает BAQ.KZ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, личности погибших и обстоятельства их смерти пока не установлены. Полиция проводит расследование.

Газета отмечает, что Ларедо расположен на границе США и Мексики. Накануне температура воздуха в городе превысила 32 градуса Цельсия, при этом внутри грузовых вагонов она может быть значительно выше.

Власти пока не подтвердили, были ли погибшие мигрантами, пытавшимися пересечь границу США. Вместе с тем издание напоминает, что за последнее десятилетие в регионе произошло несколько аналогичных случаев.