В заморском регионе Франции — Гваделупе — произошла трагедия: на рождественской ярмарке в городе Сент-Анн автомобиль въехал в толпу людей,передаёт BAQ.KZ.

По данным зарубежных СМИ, инцидент произошёл на площади Шольшер. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Причины произошедшего пока не установлены, обстоятельства происшествия расследуются компетентными органами.