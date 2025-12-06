В Гваделупе автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
Погибли 10 человек, ещё 19 получили ранения.
Сегодня, 16:14
70Фото: Report
В заморском регионе Франции — Гваделупе — произошла трагедия: на рождественской ярмарке в городе Сент-Анн автомобиль въехал в толпу людей,передаёт BAQ.KZ.
По данным зарубежных СМИ, инцидент произошёл на площади Шольшер. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Причины произошедшего пока не установлены, обстоятельства происшествия расследуются компетентными органами.
