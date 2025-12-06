  • 6 Декабря, 17:01

В Гваделупе автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

Погибли 10 человек, ещё 19 получили ранения.

Сегодня, 16:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
70
Фото: Report

В заморском регионе Франции — Гваделупе — произошла трагедия: на рождественской ярмарке в городе Сент-Анн автомобиль въехал в толпу людей,передаёт BAQ.KZ.

По данным зарубежных СМИ, инцидент произошёл на площади Шольшер. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Причины произошедшего пока не установлены, обстоятельства происшествия расследуются компетентными органами.

Самое читаемое

Наверх