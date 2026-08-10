В Хромтау 15 семей получили ключи от новых квартир

В Хромтауском районном доме культуры в Актюбинской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир.

В мероприятии принял участие аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов. Он поздравил новосёлов с радостным событием и отметил, что обеспечение граждан жильём является одним из важных направлений работы по улучшению социального положения и повышению благосостояния населения.

«Для каждой семьи получение собственного жилья — большая радость и важный шаг. В соответствии с поручениями Главы государства особое внимание уделяется обеспечению граждан жильём и поддержке социально уязвимых категорий населения. В этом направлении в Хромтауском районе системно реализуется проект по строительству и приобретению жилья», — отметил аким района.

Реализация проекта позволяет обеспечить жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и повысить качество жизни семей, которым необходима социальная поддержка.

На сегодняшний день из 150 запланированных жилых объектов по району ключи от 95 уже вручены новосёлам. Новые квартиры получают как жители города Хромтау, так и жители населённых пунктов района.

В рамках сегодняшней церемонии ключи от новых квартир получили 15 семей.